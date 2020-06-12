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Арум назвал ориентировочную дату проведения боя Ломаченко - Лопес

Арум назвал ориентировочную дату проведения боя Ломаченко - Лопес
10:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Top Rank
Обновлено: 10:18 Сегодня
Боб Арум рассказал о ситуации вокруг боя Ломаченко - Лопес.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда сможет пройти бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

«Я смогу устроить поединок Ломаченко – Лопес не раньше сентября. Именно это я и собираюсь сделать. Надеюсь, губернатор штата Невада разрешит нам проводить боксерские ивенты с небольшим количеством зрителей в сентябре. Сейчас это невозможно.

Опять же, ограничения ослабляют. Мы надеемся, что болезнь не вернется и ситуация начнет улучшаться. В таком случае мы сможем устраивать ивенты с небольшим количеством зрителей или же вообще без ограничений. 

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Конечно же, если нам повезет найти вакцину в начале следующего года, то мы вернемся к привычной работе», – сказал Арум.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Ломаченко - Лопес.

Автор:

Телеграф
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