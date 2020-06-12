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Хирн обозначил сроки проведения боя Джошуа - Пулев

Хирн обозначил сроки проведения боя Джошуа - Пулев
16:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Обновлено: 16:52 Сегодня
Энтони Джошуа проведет следующий бой против Кубрата Пулева.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 KO) Эдди Хирн рассказал, когда возможен следующий бой его подопечного.

"Мы думаем над тем, чтобы организовать бой Джошуа с Пулевым в ноябре. Поединок с ним будет следующим. Это обязательная защита титула IBF.

Мы знаем, что команда Деонтея Уайлдера работает над поединком с Тайсоном Фьюри. Надеемся, что в августе Диллиан Уайт проведет бой с Александром Поветкиным на территории нашего главного офиса", - цитирует Хирна Sky Sports.

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Ранее менеджер Пулева заявил, что по мнению его боксера, Джошуа боится боксировать с ним.

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Все по теме:

Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса.

Автор:

Телеграф
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