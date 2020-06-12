Хирн обозначил сроки проведения боя Джошуа - Пулев

Энтони Джошуа проведет следующий бой против Кубрата Пулева.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 KO) Эдди Хирн рассказал, когда возможен следующий бой его подопечного.

"Мы думаем над тем, чтобы организовать бой Джошуа с Пулевым в ноябре. Поединок с ним будет следующим. Это обязательная защита титула IBF.

Мы знаем, что команда Деонтея Уайлдера работает над поединком с Тайсоном Фьюри. Надеемся, что в августе Диллиан Уайт проведет бой с Александром Поветкиным на территории нашего главного офиса", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее менеджер Пулева заявил, что по мнению его боксера, Джошуа боится боксировать с ним.