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Анри врал врачам, чтобы играть в финале Лиги чемпионов

Анри врал врачам, чтобы играть в финале Лиги чемпионов
16:53 Сегодня Телеграф ua-football.com
Обновлено: 16:58 Сегодня
Тьерри Анри в финале Лиги чемпионов-2008/09 играл с травмой.

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри рассказал, что играл в финале Лиги чемпионов-2008/09 против "Манчестер Юнайтед" (2:0) с травмой колена.

"Как все помнят, на тот момент у меня не было победы в Лиге чемпионов. Перед финалом у меня болело колено, я не мог его согнуть и как следует разогнаться, но мне нужно было сыграть в той встрече. Помог ли я команде? Надеюсь, что да. Я оставался на поле, сколько мог, врал врачам, чтобы продолжать играть. Когда врачи спросили, все ли хорошо, я ответил: "Конечно, все в порядке". Я бы никогда не признался, что мне было плохо, — приводит официальный сайт УЕФА слова Анри.

В финале ЛЧ против "МЮ" Анри провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.

Ранее Тьерри Анри рассказал, что не будет осуждать Обамеянга за уход из Арсенала.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Тьерри Анри, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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