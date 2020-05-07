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Тьерри Анри не осуждает Обамеянга за уход из Арсенала

Тьерри Анри не осуждает Обамеянга за уход из Арсенала
14:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Француз признался, что не будет осуждать Пьера за решение покинуть клуб.

Бывший нападающий Арсенала Тьерри Анри прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского клуба.

"Как я могу советовать кому-нибудь остаться в клубе, когда я сам ушел? Знаю, что фанаты Арсенала хотят, чтобы он остался. Но как футболист скажу - Пьер оценит ситуацию со своей семьей и посмотрит, что будет для него лучше. Я не знаю, что у него на уме. Но понимаю, что нам определенно будет не хватать его голов, если Обамеянг уйдет.

Не хочу, чтобы он покидал команду. Но, с другой стороны, у него своя жизнь. Возможно, Пьер хочет попробовать свои силы в новом месте. Кто знает? Но я очень надеюсь, что он останется в Арсенале", - цитирует Анри Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Обамеянга 32 матча за клуб, в которых он забил 20 голов и отдал два ассиста.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Обамеянг, Тьерри Анри.
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