Стали известны подробности травмы Энтони Джошуа

Эдди Хирн пролил свет на травму своего подопечного.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о подробностях травмы чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Функционера цитирует Sky Sports.

«Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо. Но эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год и его карьеру.

Он будет носить фиксатор на ноге около 3-4 недель. Это необходимо, чтобы убедиться, что Энтони может вернуться к тренировкам.

Джошуа повредил внутреннюю часть колена. Он сделал сканирование. К счастью, нет необходимости в операции. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжелую работу».