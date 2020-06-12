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Стали известны подробности травмы Энтони Джошуа

Стали известны подробности травмы Энтони Джошуа
17:37 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм
Обновлено: 17:43 Сегодня
Эдди Хирн пролил свет на травму своего подопечного.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о подробностях травмы чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Функционера цитирует Sky Sports.

«Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо. Но эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год и его карьеру.

Он будет носить фиксатор на ноге около 3-4 недель. Это необходимо, чтобы убедиться, что Энтони может вернуться к тренировкам.

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Джошуа повредил внутреннюю часть колена. Он сделал сканирование. К счастью, нет необходимости в операции. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжелую работу».

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса.

Автор:

Телеграф
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