Фьюри рассказал о своих "козырях" в бою с Джошуа

Владелец пояса WBC Тайсон Фьюри рассказал, что думает касательно поединка против обладателя поясов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
Британец думает, что он сильнее бьет, чем его звездный соотечественник и объяснил, почему он так считает.
"Я стал профессионалом в 19 лет, рос фаном бокса. Джошуа же перебрался в профи взрослым мужиком, когда ему перевалило за 20. Я никогда не был статуей, которая бьет других на месте, я всегда был динамичным.
Несколько месяцев назад я послал в нокаут мощнейшего панчера в истории. Энди Руис не такой ударник, однако он вырубил Энтони. Так что я жестче, чем Джошуа. Те, кто спарринговал с нами, говорили то же самое.
Однако дело не в том, кто бьет сильнее, а о том, какие навыки у тебя есть, кроме этого. За 12 лет профессиональной карьеры я так и не был повержен. Со мной нужно считаться", - приводит его слова Sky Sports со ссылкой на Queensbury Promotions.
Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком.