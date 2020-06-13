Фьюри рассказал о своих "козырях" в бою с Джошуа

Тайсон Фьюри не намерен отказываться от боя с Энтони Джошуа.

Владелец пояса WBC Тайсон Фьюри рассказал, что думает касательно поединка против обладателя поясов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

Британец думает, что он сильнее бьет, чем его звездный соотечественник и объяснил, почему он так считает.

"Я стал профессионалом в 19 лет, рос фаном бокса. Джошуа же перебрался в профи взрослым мужиком, когда ему перевалило за 20. Я никогда не был статуей, которая бьет других на месте, я всегда был динамичным.

Несколько месяцев назад я послал в нокаут мощнейшего панчера в истории. Энди Руис не такой ударник, однако он вырубил Энтони. Так что я жестче, чем Джошуа. Те, кто спарринговал с нами, говорили то же самое.

Однако дело не в том, кто бьет сильнее, а о том, какие навыки у тебя есть, кроме этого. За 12 лет профессиональной карьеры я так и не был повержен. Со мной нужно считаться", - приводит его слова Sky Sports со ссылкой на Queensbury Promotions.

Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком.