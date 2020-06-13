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Фьюри намерен отказаться от чемпионского титула в боксе

Фьюри намерен отказаться от чемпионского титула в боксе
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф championat.com
Тайсон Фьюри явно не собирается давать бой обязательному претенденту Диллиану Уайту.

Чемпион мир по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) намекнул, что готов отказаться от своего титула ради боя с Энтони Джошуа.

собираюсь участвовать в крупнейших боях. Таковыми являются поединок с Уайлдером и дилогия с Джошуа.

Диллиан Уайт ждет крупного чека за бой со мной. Кубрат Пулев тоже смотрит на гонорар… Поединки со всеми этими претендентами не продать, особенно в США. Так что я нацелен на колоссальные бои. У меня осталось несколько поединков, и я хочу, чтобы они были как можно крупнее.

Боксерские организации никому не будут диктовать, что делать, поскольку никто и никогда не указывал чемпиону. Мне плевать на этих посредственных бойцов, мне нужны крупнейшие бои.

Фьюри рассказал о своих "козырях" в бою с Джошуа

Я горд быть чемпионом WBC, но, в конце концов, я линейный чемпион мира в супертяжелом весе, а это важнее всего. Пояса - просто куски кожи с металлическими побрякушками на них. Для меня они ничего не значат", - сказал Фьюри в интервью Mirror.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.

Автор:

Телеграф
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