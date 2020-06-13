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Лопес: Бой с Ломаченко состоится

Лопес: Бой с Ломаченко состоится
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф isport.ua
Американец надеется, что его бой с Василием Ломаченко пройдет в сентябре или октябре.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его поединок с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) обязательно нужно проводить со зрителями.

"Я говорил о поединке против Ломаченко с Бобом Арумом. Мы пытаемся устроить этот бой ради фанатов. Он состоится в присутствии большой толпы, а не на пустой арене. Болельщики заслуживают такого поединка.

Мы обсуждаем сентябрь или октябрь. Этому поединку нужна толпа. Он не может состояться без живой аудитории. Это один из тех боев, которые устраивают ради фанатов. Боб это понимает, он согласен. Поединок должен пройти со зрителями.

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Если это невозможно, может быть, есть компромисс. Сложно что-то предсказывать, поскольку ситуация постоянно меняется. На данный момент я остаюсь в форме", - сказал Теофимо Лопес сайту ringtv.com.

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Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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