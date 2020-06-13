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Арум шокировал фанатов бокса, заговорив о бое Ломаченко - Лопес

Арум шокировал фанатов бокса, заговорив о бое Ломаченко - Лопес
14:59 Сегодня Телеграф isport.ua
Боб Арум рассказал подробности боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью порталу IFL TV рассказал новые подробности организации объединительного поединка в легком весе между чемпионом по версиям WBA/WBC/WBO украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО)

"Ориентируемся провести бой в сентябре. Во второй половине месяца. Сейчас фаворитом с качестве места проведения является 15-тысячная Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Расcчитываем привлечь 2500-3000 зрителей. Выставим хорошие цены на билеты, действительно большие. Накормим всех едой, дадим бесплатные напитки, сделаем настоящее шоу.

Лопес: Бой с Ломаченко состоится

И мы сделаем показ боя на pay-per-view. Мы разговаривали об этом с ESPN, они в деле", - отметил Арум.

Напомним, что поединок Ломаченко с Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что известный тренер призвал американца отказаться от боя с Ломаченко.

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Все по теме:

Бокс, Футбол, Боб Арум, Новости футбола, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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