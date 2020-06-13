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Фьюри: Я более сильный панчер, чем Руис

Фьюри: Я более сильный панчер, чем Руис
18:20 Сегодня Телеграф sportarena
Тайсон Фьюри убежден, что бьет сильнее, чем Энди Руис.

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в собственном превосходстве над Энтони Джошуа.

Команды двух британских чемпионов уже согласовали проведение объединительного боя в 2021 году.

«Я только что вырубил самого серьезного панчера в истории бокса [Деонтея Уайлдера]. Энди Руиса нельзя назвать серьезным панчером, но он нокаутировал Энтони Джошуа», — отметил Фьюри.

«Я могу заявить, что я более сильный панчер, чем Руис. Многие люди спарринговали с нами обоими, они могут подтвердить мои слова. Но главное не сильный удар, а остальные навыки, которые есть в арсенале боксера. Я по-прежнему непобедим в течение 12-летней карьеры профессионала. С этим нужно считаться».

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Фьюри вернул себе чемпионский титул в супертяжелом весе, разобравшись в феврале с предыдущим чемпионом WBC, Деонтеем Уайлдером. На кону у боксеров реванш, проведение которого запланировано на конец года.

Джошуа, в свою очередь, владеет тремя поясами в хэвивейте и следующий свой бой проведет против болгарина Кубрата Пулева.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Энди Руис.

Автор:

Телеграф
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