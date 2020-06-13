Экс-чемпион мира Ли Селби дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Ли Селби считает, что бой Ломаченко - Лопес будет конкурентным.

Британец Ли Селби (28-2, 9 КО) назвал Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) фаворитом боя против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) и заявил, что затем и сам хочет подраться с украинцем:

«Я хочу выиграть свой бой, а затем подраться за пояс чемпиона мира с победителем Ломаченко – Лопес.

Я думаю, что этот бой будет конкурентнее, чем многие думают. Не буду удивлен, если Лопес победит нокаутом. Он опасный ударник, он молод, он голоден, умеет боксировать, быстр. Но против него будет Ломаченко, мастер бокса. Я не думаю, что он мощный панчер, но бьет он достаточно. Это будет близкий бой.

Я бы выбрал Ломаченко. Он будет фаворитом.

Конечно, для меня бой против Ломаченко будет сложным тестом. Но в боксе возможно все. Если я смогу побить его, то это будет большим достижением для меня. Ну и это будет для меня возможностью выиграть пояса в двух разных дивизионах».