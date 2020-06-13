"Он вселяет в тебя разочарование": Кролла назвал сильные стороны Ломаченко

Энтони Кролла рассказал, почему многие соперники сдаются в ринге с Василием

Бывший чемпион мира Энтони Кролла рассказал, почему многие соперники отказываются продолжать драться против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО):

«Он вселяет в тебя разочарование. Я говорил это и до боя против него и после того, как уже с ним подрался. Так много боксеров сдаются против него, потому что ты бьешь, но не можешь нормально попасть. Тебе нужно пытаться бить, а ты опять промахиваешься. Ты теряешь энергию. Это одно из лучших его качеств. Это и его ноги».

Напомним, ранее экс-чемпион мира Ли Селби дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.