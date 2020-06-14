Уорд: С нетерпением жду боя Ломаченко - Лопес

Андре Уорд назвал фаворита боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес

Экс-чемпион мира в суперсреднем и полутяжелом весах Андре Уорд заявил, что для него самым ожидаемым поединком в боксе является схватка чемпионов мира в легком весе Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Слова ветерана приводит портал boxingnews24.com.

"Самый ожидаемый для меня бой – Теофимо Лопес против Василия Ломаченко. Я очень сильно хочу увидеть их бой. Интересно, будет ли смена караула или ветеран, старый лев, справится с атаками молодого соперника? Я все не могу дождаться.

Лопес понимает, что означает этот поединок и как много значит для него победа. Он понимает, с каким парнем ему нужно боксировать. Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира в разных весах. Я думаю, что оба бойца делают то, что нужно. Мне кажется, мы все увидим их непосредственно в ринге".

Напомним, ранее бывший соперник Ломаченко заявил, что Василий победит Лопеса.