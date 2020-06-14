"Не рубись с рубакой": Джошуа назвал свою главную ошибку в бою с Руисом

Энтони Джошуа прокомментировал свой первый бой против Энди Руиса.

Действующий обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) назвал главною ошибку в первом бое против Энтони Руиса (33-2, 22 КО), в котором он потерпел первое поражение в карьере. Британец отметил в интервью для журнала Men`s Health, что в реванше он провел работу над ошибками и стал более ответственно подходить к боям.

«Думаю, дело здесь в адаптации. Различные обстоятельства требуют разной подготовки. Реванш стал продолжением войны, но я многому научился в первом бою.

Руис – не тот боец, с которым следует рубиться кость в кость. В первом бою я собирался выйти на ринг и обмениваться с ним ударами. Как говорят в боксе, не рубись с рубакой! Но знаете, что я сделал? Вышел и полез в драку. В итоге рубака взял верх.

Во втором бою я вышел и попытался боксировать с боксером. В этот раз верх взял уже я. Мне пришлось изучить свои сильные и его слабые стороны. Затем я просто боксировал, исходя из этого».