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Украинский боксер предрекает возвращение Кличко на ринг

Украинский боксер предрекает возвращение Кличко на ринг
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм
Тарас Шелестюк считает, что Владимир Кличко находится в отличной форме.

Непобежденный украинский боец полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) считает, что легендарный супертяж Владимир Кличко может возобновить карьеру.

«Владимир Кличко мог бы вернуться. По физическим данным он в отличной форме находится. Он может вернуться, чтобы побить рекорд Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте. Потому что с правильным подбором соперника это можно сделать», — сказал Шелестюк в интервью pro_boxing_ua.

Напомним, в последнем бою Владимир Кличко 29 апреля 2017 года техническим нокаутом в 11 раунде проиграл британцу Энтони Джошуа, а спустя несколько месяцев принял решение завершить карьеру.

Ранее Тарас Шелестюк поделился мнением о возвращении на ринг Александра Гвоздика.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Тарас Шелестюк.

Автор:

Телеграф
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