Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бакалов официально покинул пост главного тренера Руха
Бакалов официально покинул пост главного тренера Руха
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)
Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)

Диллиан Уайт подал в суд на WBC и при чем здесь Фьюри

Диллиан Уайт подал в суд на WBC и при чем здесь Фьюри
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Укринформ
Причина судебного иска - перенос даты поединка.

Претендент чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт, который должен боксировать в титульном бою со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, подал в суд на Всемирный боксерский совет.

Причина судебного иска - перенос даты поединка, сообщает Sky Sports.

"Уайт выразил разочарование по поводу длительного ожидания титульного боя против Фьюри", - отмечается в сообщении.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявлял, что Фьюри должен провести обязательную защиту против Уайта до февраля 2021 года.

Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет

В своем последнем бою Уайт в декабре 2019 года победил поляка Мариуша Ваха. В июле он должен боксировать с россиянином Александром Поветкиным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Диллиан Уайт, Тайсон Фьри.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный гол в падении на первой минуте - в обзоре матча Майнц - Аугсбург (Видео)
02 Виктор Леоненко прокомментировал матч Динамо — Заря
03 "Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
04 Неожиданный гол ударом через себя из Беларуси (Видео)
05 Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь