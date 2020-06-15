Диллиан Уайт подал в суд на WBC и при чем здесь Фьюри

Причина судебного иска - перенос даты поединка.

Претендент чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт, который должен боксировать в титульном бою со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, подал в суд на Всемирный боксерский совет.

Причина судебного иска - перенос даты поединка, сообщает Sky Sports.

"Уайт выразил разочарование по поводу длительного ожидания титульного боя против Фьюри", - отмечается в сообщении.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявлял, что Фьюри должен провести обязательную защиту против Уайта до февраля 2021 года.

В своем последнем бою Уайт в декабре 2019 года победил поляка Мариуша Ваха. В июле он должен боксировать с россиянином Александром Поветкиным.