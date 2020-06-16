Ортис возглавит первое боксерское шоу Golden Boy после возобновления

Golden Boy Promotions хочет провести свое первое шоу после карантина в конце июля.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сообщил, что из-за отказа 21-летнего легковеса Райана Гарсия от участия в главном бою вечера бокса, запланированного на 4 июля, первое шоу GBP после пандемии коронавируса состоится в конце июля и его возглавит другой перспективный боксер компании, 22-летний полусредневес Верджил Ортис. До начала пандемии Ортис должен был провести бой 28 марта против Сэмюэла Варгаса, и ожидается, что этот бой состоится в конце июля.

Советник Гарсии Лупе Валенсиа подтвердил ESPN, что они отказались от предложения о бое 4 июля, так как сочли его недостаточным. По словам Валенсиа, стриминговый сервис DAZN, который, по его информации, планировал возобновить трансляции бокса с сентября, согласился купить трансляцию шоу 4 июля за меньшую сумму в условиях пандемии коронавируса. Однако команда Гарсии не согласилась идти на уменьшение гонорара ради скорейшего возвращения на ринг. Валенсиа подчеркнул, что у них нет претензий к контракту боксера с GBP, просто боксер не готов возвращаться на ринг на предложенных условиях. По информации ESPN, Гарсия просил за бой 4 июля около 500 тысяч долларов, в два раза больше, чем его минимальный гонорар за бой по контракту с компанией.

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