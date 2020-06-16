Вечер бокса Top Rank в Лас-Вегасе: результаты взвешивания

В Лас-Вегасе сотсоялось взвешивание перед очередным вечером бокса компании Top Rank., главным боем которого станет Джошуа Гриер-младший - Майк Планиа.

Участник главного боя 26-летний американец Джошуа Гриер-младший (#1 WBO, #2 IBF, #8 WBC в легчайшем весе) показал на весах 120 фунтов (54,4 кг), его соперник филиппинец Майк Планиа (#10 WBA, #12 IBF в первом полулегком весе) — 119,5 фунта (54,2 кг).

Идущий без поражений Джованни Сантиллан показал на весах 148 фунтов (67,1 кг), его противник экс-чемпион мира в легком весе Антони Демарко — 147 фунтов (66,7 кг).

Вес казахстанского боксера Бобиржана Моминова, выступающего на профессиональном ринге без поражений, составил 152 фунта (68,9 кг), его соперника Кэмерона Крэла — 147,8 фунта (67 кг).

Эктор Перес (221 фунт / 100 кг) — Хуан Торрес ( 250 / 113,4).

Николоз Сехниашвили (159,25 / 72,2) — Исайя Джонс ( 158,3 / 71,8).

Другая промоутерская компания Golden Boy Promotions решила повременить с возобновлением бокса.