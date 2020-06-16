"Случилось бы что-то ужасное": Фьюри похвалил угол Уайлдера

Цыганский Король считает, что угол Деонтея Уайлдера слишком долго не сдавался, рискуя здоровьем своего боксера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) прокомментировал решение тренера Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) выбросить полотенце. Британец считает, что угол боксера принял правильное решение, но по его мнению, должен был сделать это раньше.

"Решение об остановке боя зависит от твоего угла.То есть, ты платишь им за то, чтобы они действовали в твоих интересах. В любом случае, я считаю, что угол Уайлдера слишком долго его продержал на ринге.

Мне кажется, что с Деонтеем случилось бы что-то ужасное, если бы они позволили ему боксировать дальше. Он не мог защищаться, он не взял ни одного раунда и серьезно травмировался. У него на голове появилась большая гематома. Марку Бриланду (помощнику тренера, выбросившему полотенце, - прим.ред.) нужно дать премию, потому что без него не было бы третьего поединка. Уайлдер завершил бы карьеру", - сказал Тайсон Фьюри в интервью Behind the Gloves.

Ранее Фьюри заговорил о "культовом бое" с Майком Тайсоном.