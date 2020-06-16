Тайсон Фьюри заговорил о "культовом бое" с Майком Тайсоном

Тайсон Фьюри считает, что его бой с Майком Тайсоном попал бы в историю.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о слухах о его гипотетическом бое с легендарным ветераном Майком Тайсоном. Слова британца приводит портал mirror.co.uk.

«Были разговоры по поводу выставочного боя Тайсона со мной. Я разговаривал с его менеджером. Было общение, но больше я ничего об этом не слышал. Если не ошибаюсь, нам поступило предложение от ESPN. Конечно, это была бы крупная и официальная сделка, но я не уверен, что мы пойдем на это. Меня назвали в честь этого парня и я думаю, что наш бой с Тайсоном был бы культовым. Старый Тайсон против нового Тайсона».

Ранее Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри.

Кроме того, известный эксперт бокса Александр Беленький считает, что Тайсон Фьюри является непреодолимой преградой для Александра Усика.