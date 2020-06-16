Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте

Александр Беленький считает, что Тайсона Фьюри никто не сможет остановить.

Известный спортивный журналист и эксперт бокса Александр Беленький в интервью champion.com.ua рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе и проблемах, с которыми он там может столкнуться.

«95 процентов нынешних тяжеловесов Александр легко побьет. Но я не уверен насчет таких габаритных ребят как Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри. Это проблемная группа для украинца. Не представляю, как Усик побьет Тайсона Фьюри. Не только Усик - кто угодно.

Много лет назад я разговаривал с казахом Василием Жировым. Он стал чемпионом в крузервейте и перешел в хэвивейт. Говорил, что абсолютно готов к новому для себя дивизиону. Успешно спарринговал с супертяжами. Но как стал проводить бои в хэвивейте, начались проблемы. Боюсь, что и с Усиком может произойти подобное.

Думаю, о реальном уровне украинца в супертяжелом дивизионе можно будет говорить лишь после боя с Чисорой. То, что Александр пройдет Дерека - понятно. Интересно посмотреть, как он его победит. Станет ли британец проблемой для украинца. С нетерпением жду боя Усика с Чисорой», - рассказал Беленький.

23 мая Усик должен был провести бой с Дереком Чисорой в Лондоне. Поединок перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Отметим, победитель боя Усик - Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.