Шакур Стивенсон назвал Ломаченко лучшим боксером дивизиона и пообещал побить его

Шакур Стивенсон хочет провести бой с Василием Ломаченко "для величия".

Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг), надежда промоутерской компании Top Rank американец Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) дал интервью для новостного портала EsNews.

В беседе восхваляемый Бобом Арумом боец высказал мнение о лучших легковесах сегодняшних дней, рассказал о спаррингах с объединённым чемпионом лёгкого дивизиона украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и прокомментировал намечающийся объединительный поединок Ломаченко с Теофимо Лопесом.

— 61 кг — безумный дивизион. Назовите свой топ-5, ведь в этом дивизионе так много больших имён.

— Ломаченко — номер один. Танк (Жервонта Дэвис) или Теофимо (Лопес) — номер два и номер три. Потому что Теофимо дрался с некоторой серьёзной оппозицией. Потом Девин (Хэйни) и Райан (Гарсиа).

— Как вы видите себя в бою с этими парнями? Ведь в конце концов вы подниметесь в весе. С кем бы вы хотели подраться из этого топ-5?

— Есть точно два имени, с которыми я бы хотел встретиться в ринге как можно быстрее — это Райан Гарсиа, потому что у него огромная фанатская база. Будет похожий поединок, как Де Ла Хойя с Флойдом. Сделав то же, что и Флойд, я стану суперзвездой. Поединок для величия, бой, который будет самым конкурентным — я бы сказал, это бой с Ломаченко.

— Как бы вы провели бой с ним? Он левша, у него хорошая работа ног, он чемпион в 3-х категориях, две золотые медали на Олимпиадах?

— Я думаю, что к тому времени, как мы встретимся… очевидно, что он не становится крупнее, а я становлюсь всё больше и больше. Я буду первым, кто побьёт его. Я не считаю его поражение Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду как бы первым человеком, который побьёт опыт Ломаченко. Я был с ним в ринге.

— Вы спарринговали? Да, помню вы были молоды. Вы только перешли в профессионалы, верно?

— Тогда мой рекорд был что-то около 5-0.