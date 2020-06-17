Хирн упрекнул WBC, вспомнив о Ломаченко

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с "франчайзинговым" чемпионством по линии WBC.

В беседе с журналистом Sky Sports Эдди Хирн выразил мнение о назначении «франчайзингового» чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC), приведя в пример ситуацию с одним из его нынешних обладателей — украинским чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и нынешним обладателем титула WBC американцем Девином Хэйни (24-0, 15 KO).

— Зелёный пояс (WBC) — очень известный. Люди даже говорят, что он самый лучший из всех. Но «франчайзинговый» чемпион — это нехорошо для бокса, так ведь?

— Что делает «франчайзинговый» чемпион? Это даёт тебе право не встречаться с твоими обязательными претендентами. У нас была недавно ситуация, когда Девин Хэйни был обязательным претендентом Василию Ломаченко, но WBC сделал Василия Ломаченко «франчайзинговым» чемпионом. Это значит, что у тебя не может быть обязательных защит. Так какой смысл двигаться вверх по рейтингам санкционирующей организации, чтобы наконец получить свой титульный шанс с чемпионом, чтобы потом не смочь получить свой шанс на величие? Я понимаю беспокойство людей по поводу обязательных защит. Иногда обязательные претенденты, по моему мнению, стоящие, и в большинстве случаев так и есть. Во многих случаях фаны хотят увидеть эти бои. Будучи «франчайзинговым» чемпионом, даже если ты проиграешь, ты всё ещё «франчайзинговый» чемпион, что особенно интересно. Человек, который побил тебя, не становится «франчайзинговым» чемпионом. Это всё в общем вводит в замешательство. Чего меньше всего нужно фанам — это замешательства. Будем надеяться, мы ограничим число этих «франчайзинговых» чемпионов и удостоверимся, что обязательные претенденты получат свой шанс.

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