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Фьюри: Не знаю, что за крэк курит Уайлдер

Фьюри: Не знаю, что за крэк курит Уайлдер
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Тайсон Фьюри отреагировал на колкие слова Деонтея Уайлдера.

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на слова американца Деонтея Уайлдера, который ранее заявил, что не считает его чемпионом мира. Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в поединке, который состоялся в феврале 2020 года, и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

«Он так сказал? Не знаю, что за крэк он курит. А считает ли он, что был чемпионом мира, пока я не избил его? Если я не чемпион мира, то почему же он до этого считался чемпионом мира?

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Я-то думал, что он был чемпионом мира на протяжении пяти лет и 11 раз защитил титул. А я попросту разгромил его. Не знаю, как он это выдумал», — приводит слова Фьюри издание Boxing News 24.

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Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер.

Автор:

Телеграф
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