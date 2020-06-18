Кроуфорд готовится к легендарному поединку

Переговоры о проведении боя между Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) продолжаются.

Непобедимый чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) признался, что переговоры о его поединке с легендарным Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) действительно ведутся.

Об этом он рассказал в интервью Boxing Scene.

Ранее о возможности этого мегафайта заявлял глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"В следующем поединке я должен драться с Пакьяо. Сейчас мы ведем переговоры с командой Мэнни.

Надеюсь, что мы сделаем этот бой, но пока ничего нового сказать не могу", - сообщил боксер.