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Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира

Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
21:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Instagram
Василий Ломаченко на 9 месте в топе лучших боксеров мира по версии "BoxRec", а его товарищ Александр Усик занял 16 позицию.

Портал боксерской статистики "BoxRec" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на портал "BoxRec".

В топ-20 вошли Василий Ломаченко (легкая весовая категория), который занял девятое место, а также Александр Усик (супертяжелый вес) - он занял 16 место.

На 35-й строчке рейтинга есть еще один украинец - Сергей Деревянченко, выступающий в среднем весе.

Один из самых сложных соперников Ломаченко проведет бой в сентябре

Во главе генерации оказался мексиканец Сауль Альварес, за ним Тайсон Фьюри, Эррол Спенс, Геннадий Головкин, Деонтей Уайлдер, Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо и Энтони Джошуа.

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Все по теме:

Бокс, Новости спорта, Василий Ломаченко, Александр Усик, Сергей Деревянченко.

Автор:

Телеграф
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