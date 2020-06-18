Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира

Василий Ломаченко на 9 месте в топе лучших боксеров мира по версии "BoxRec", а его товарищ Александр Усик занял 16 позицию.

Портал боксерской статистики "BoxRec" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на портал "BoxRec".

В топ-20 вошли Василий Ломаченко (легкая весовая категория), который занял девятое место, а также Александр Усик (супертяжелый вес) - он занял 16 место.

На 35-й строчке рейтинга есть еще один украинец - Сергей Деревянченко, выступающий в среднем весе.

Во главе генерации оказался мексиканец Сауль Альварес, за ним Тайсон Фьюри, Эррол Спенс, Геннадий Головкин, Деонтей Уайлдер, Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо и Энтони Джошуа.