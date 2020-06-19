Уайт назвал Фьюри двуличным

Претендент на титул WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт раскритиковал поведение чемпиона организации Тайсона Фьюри.

"Я очень хорошо знаю Тайсона. Мы провели с ним пару спаррингов, во время которых я ронял его на канвас. Он начал говорить обо мне разные вещи, поэтому я ответил, мол, он знает, что на самом произошло в зале.

Иногда я не могу его понять. Фьюри - очень двуличный парень. С одной стороны ты думаешь, что у вас с ним хорошие отношения. Но уже через минуту он начинает нести какую-то чушь. И ты задумываешься: "Мы дружим? мы враждуем? Есть ли в словах Фьюри какой-нибудь смысл?" - приводит слова Уайта WorldBoxingNews.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет. Его чемпионский поединок должен состояться не позднее февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Диллиан подал в суд на WBC, требуя чемпионского боя.