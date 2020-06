Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)

18 июня в Лас-Вегасе, США, состоялся вечер бокса Top Rank, в рамках которого прошло пять поединков. В главном бою Габриэль Флорес-младший победил Хосека Руиса решением судей.

К сожалению, главный бой вечера с участием экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Хосе Педрасы был отменен уже после взвешивания, так как у одного из секундантов его соперника Миккела Лепьера был выявлен коронавирус после тестирования перед взвешиванием. По правилам, если боксер контактировал с выявленным носителем вируса, его бой отменяется, даже если его собственный тест был отрицательным.

В новом главном поединке вечера 20-летний американец Габриэль Флорес-младший одержал 19-ю победу на профессиональном ринге единогласным решением судей со счетом 100-89 на все карточках над 25-летним Хосеком Руисом из Гондураса. Во втором раунде Флорес, подписавший контракт с Top Rank в 16-ти летнем возрасте, отправил соперника в нокдаун.

27-летний американец Клэй Коллард одержал неожиданную победу раздельным решением судей со счетом 58-56, 58-56 и 56-58 над 19-летним израильтянином Давидом Каминским, для которого это стало первым поражением на профессиональном ринге. После боя Каминского увезли из раздевалки на носилках в больницу, и позднее его менеджер Эгис Климас сообщил, что МРТ показало отсутствие внутричерепных гематом, и врачи занимаются рассечениями, полученными боксером во время боя. Интересно отметить, что для Колларда это уже третья подряд победа над соперником с «идеальным» послужным списком после прошлогоднего поражения от серебряного призера Олимпиады-2016 Бектемира Меликузиева.

20-летний американец Роберт Родригес победил техническим нокаутом во втором раунде своего 23-летнего соотечественника Эдриэна Сервина, нанеся ему первое поражение на профессиональном ринге.

19-летний американец Виктор Родригес победил единогласным решением судей Джастина Хорсли, а 19-летний пуэрториканец Фревиан Гонсалес тоже решением судей победил Хосе Мартинеса.