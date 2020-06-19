Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)

К сожалению, главный бой вечера с участием экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Хосе Педрасы был отменен уже после взвешивания, так как у одного из секундантов его соперника Миккела Лепьера был выявлен коронавирус после тестирования перед взвешиванием. По правилам, если боксер контактировал с выявленным носителем вируса, его бой отменяется, даже если его собственный тест был отрицательным.
В новом главном поединке вечера 20-летний американец Габриэль Флорес-младший одержал 19-ю победу на профессиональном ринге единогласным решением судей со счетом 100-89 на все карточках над 25-летним Хосеком Руисом из Гондураса. Во втором раунде Флорес, подписавший контракт с Top Rank в 16-ти летнем возрасте, отправил соперника в нокдаун.
The ringside angle shows @G_Squad_Nation freeze Ruiz in his tracks #FloresRuiz
(via @trboxing) pic.twitter.com/SDt4H7aj01
— ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 19, 2020
27-летний американец Клэй Коллард одержал неожиданную победу раздельным решением судей со счетом 58-56, 58-56 и 56-58 над 19-летним израильтянином Давидом Каминским, для которого это стало первым поражением на профессиональном ринге. После боя Каминского увезли из раздевалки на носилках в больницу, и позднее его менеджер Эгис Климас сообщил, что МРТ показало отсутствие внутричерепных гематом, и врачи занимаются рассечениями, полученными боксером во время боя. Интересно отметить, что для Колларда это уже третья подряд победа над соперником с «идеальным» послужным списком после прошлогоднего поражения от серебряного призера Олимпиады-2016 Бектемира Меликузиева.
What a fight
Clay Collard - behind an incredible work rate - hands David Kaminsky his first career loss via Split Decision (58-56 x2, 56-58).#FloresRuiz | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/YSJDZnFzTy
— Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2020
An up close look & listen at an entertaining Super Middleweight scrap LIVE NOW on ESPN between unbeaten prospect David Kaminsky & Clay Collard #FloresRuiz | @ESPNRingside pic.twitter.com/a8coTlDZ7n
— Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2020
20-летний американец Роберт Родригес победил техническим нокаутом во втором раунде своего 23-летнего соотечественника Эдриэна Сервина, нанеся ему первое поражение на профессиональном ринге.
Off to a fast start in Vegas
Robert Rodriguez takes the battle of unbeaten Bantamweights, dropping and then stopping Adrian Servin in the 2nd round.#FloresRuiz | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/30EM21gTz1
— Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2020
19-летний американец Виктор Родригес победил единогласным решением судей Джастина Хорсли, а 19-летний пуэрториканец Фревиан Гонсалес тоже решением судей победил Хосе Мартинеса.