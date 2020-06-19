Названа предварительная дата следующего поединка Ломаченко

Бой Ломаченко - Лопес проведут в Лас-Вегасе на одной из легендарных арен города.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал boxingscene.com о предварительной дате объединительного поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Бой планируется провести 19 сентября в Лас-Вегасе.

"Наша предварительная дата боя Ломаченко - Лопес - 19 сентября. Мы надеемся устроить поединок в это время.

Мы очень тесно сотрудничаем с MGM. Так что бой может пройти на MGM Grand. Также это может быть арена Mandalay Bay, которая скоро снова откроется. Это может быть и T-Mobile Arena. Одна из этих арен будет принимать бой Ломаченко с Лопесом", - сказал Арум.

В марте бой Ломаченко и Лопеса отложили из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая.

Как известно, на кону боя - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе - WBA, WBO и WBC, у Лопеса титул по версии IBF.