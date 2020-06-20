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Хирн: Усик - обязательный претендент на титул Джошуа

Хирн: Усик - обязательный претендент на титул Джошуа
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Хирн понимает желание Усика провести чемпионский бой.

Со-промоутер украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Хирн заявил, что украинец должен вернуться на ринг в октябре и не намерен отступать от своей цели, чтобы позволить Энтони Джошуа провести бой с Тайсоном Фьюри.

"Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой, вероятно, в октябре. Украинец – обязательный претендент на титул Джошуа, так что мы можем оказаться в ситуации, что либо Энтони дает бой Усику, либо отказывается от пояса", - сказал Хирн телеканалу IFL.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы попытаться сохранить у Джошуа все его пояса, но в то же время нужно уважать права людей. Усик должен выйти на бой с победителем поединка Джошуа – Пулева. Он хочет бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - добавил Хирн.

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Ранее Красюк заявлял, что бой Усик - Чисора может пройти в августе или сентябре.

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Бокс, Александр Усик, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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