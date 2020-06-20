Тайсон Фьюри может избежать боя против Уайта

Маурисио Сулейман не исключил, что британец может получить пояс франчайзингового чемпиона.

Президент WBC Маурисио Сулейман утверждает, что планирует в ближайшее время обсудить со своим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри его статус и обязанности по защите пояса.

"Мы отдельно рассматриваем ситуацию в каждой весовой категории. WBC находится в процессе общения с каждым чемпионом, чтобы прояснить их текущий статус и планы.

WBC будет изучать каждую весовую категорию, оценивать каждый случай и каждое правило, принимая во внимание все переменные, которые касаются конкретной ситуации", - сказал Маурисио Сулейман в комментарии изданию Sky Sports.

Напомним, Фьюри должен до февраля 2021 года провести защиту своего титула против Диллиана Уайта, но после третьего боя с Уайлдером он хочет провести бой с Энтони Джошуа. Впрочем, если Фьюри по примеру Ломаченко и Канело получит статус франчайзингового чемпиона, то он будет освобожден от обязательного боя с Уайтом.

Уайт уже подал в суд, добиваясь своего права на чемпионский бой.