Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)

Тайсон Фьюри может избежать боя против Уайта

Тайсон Фьюри может избежать боя против Уайта
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Маурисио Сулейман не исключил, что британец может получить пояс франчайзингового чемпиона.

Президент WBC Маурисио Сулейман утверждает, что планирует в ближайшее время обсудить со своим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри его статус и обязанности по защите пояса.

"Мы отдельно рассматриваем ситуацию в каждой весовой категории. WBC находится в процессе общения с каждым чемпионом, чтобы прояснить их текущий статус и планы.

WBC будет изучать каждую весовую категорию, оценивать каждый случай и каждое правило, принимая во внимание все переменные, которые касаются конкретной ситуации", - сказал Маурисио Сулейман в комментарии изданию Sky Sports.

Напомним, Фьюри должен до февраля 2021 года провести защиту своего титула против Диллиана Уайта, но после третьего боя с Уайлдером он хочет провести бой с Энтони Джошуа. Впрочем, если Фьюри по примеру Ломаченко и Канело получит статус франчайзингового чемпиона, то он будет освобожден от обязательного боя с Уайтом.

Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

Уайт уже подал в суд, добиваясь своего права на чемпионский бой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом
02 Названа предварительная дата следующего поединка Ломаченко
03 Главный тренер "Днепра-1" прокомментировал матч с "Ворсклой"
04 Обошел всех: назван лучший молодой игрок Бундеслиги
05 Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь