Кличко рассказал о роли образования в его боксерской карьере

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, как учеба и наука повлияли на его спортивную карьеру.

По словам украинца, он вряд ли мог бы столько доминировать в дивизионе, если бы не наука и учеба. Как рассказал Владимир в интервью Die Zeit, перед защитой докторской диссертации у него тряслись ноги, а его спас – научный руководитель.

"Владимир, есть 13 теоретиков. Если вы начинаете колебаться, обратитесь к собственной практике", — сказал он мне, — вспомнил Кличко. — Тема пришла прямо из моей повседневной жизни: перетренированность. Нам часто приходилось тренироваться три раза в день, это было жестоко. Я обнаружил, что тренировки очень индивидуальны, и обычно даже лучше тренироваться меньше, чем слишком много. Если бы я не получил докторскую степень, я бы не смог столь долго удерживать титулы в супертяжелом дивизионе".

Ранее Фьюри не включил Кличко в топ-5 величайших супертяжей в истории.