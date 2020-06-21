Майк Тайсон вызвал на бой лучшего бойца UFC

Майк Тайсон считает, что топ-боксеры будут всегда зарабатывать больше, чем звезды ММА.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился мыслями о желании чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса зарабатывать больше, чем он получает сейчас. Прославленный боксёр считает, что Джонсу есть смысл провести с ним боксёрский поединок.

"Послушайте, у UFC сейчас больше популярности, чем у боксёрских поединков, верно? У них большие рейтинги. Но боец UFC никогда не будет богаче, чем боксёр топ-уровня. Чтобы заработать $ 100 млн, Конору Маггрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной", — приводит слова Тайсона BJ Penn.

Напомним, не так давно Майк Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс, чтобы провести несколько благотворительных поединков.

Ранее Джейми Фокс подтвердил, что сыграет Майка Тайсона.