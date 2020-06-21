Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Наваррете эффектно победил Лопеса (Видео)
Наваррете эффектно победил Лопеса (Видео)
Испанский футболист погиб в результате несчастного случая
Испанский футболист погиб в результате несчастного случая
В биатлоне со следующего сезона произойдет глобальное изменение
В биатлоне со следующего сезона произойдет глобальное изменение

Майк Тайсон вызвал на бой лучшего бойца UFC

Майк Тайсон вызвал на бой лучшего бойца UFC
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Майк Тайсон считает, что топ-боксеры будут всегда зарабатывать больше, чем звезды ММА.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился мыслями о желании чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса зарабатывать больше, чем он получает сейчас. Прославленный боксёр считает, что Джонсу есть смысл провести с ним боксёрский поединок.

"Послушайте, у UFC сейчас больше популярности, чем у боксёрских поединков, верно? У них большие рейтинги. Но боец UFC никогда не будет богаче, чем боксёр топ-уровня. Чтобы заработать $ 100 млн, Конору Маггрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной", — приводит слова Тайсона BJ Penn.

Напомним, не так давно Майк Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс, чтобы провести несколько благотворительных поединков.

Ранее Джейми Фокс подтвердил, что сыграет Майка Тайсона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Джон Джонс, UFC, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
02 Клопп: Я не понимаю почему мы начали носить маски в закрытых помещениях
03 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
04 Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
05 Блэйдс установил рекорд UFC, избив россиянина Волкова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь