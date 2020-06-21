Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру

Таиландский боксер Ванхенг Менайотин завершил карьеру боксера, тем самым побив рекорд американского бойца Флойда Мейвезера по количеству побед без единого поражения на профессиональном ринге.

Таиландец завершил карьеру боксера с результатом 54-0. Фактически, Менайотин, который выступал в категории до 47 кг, превзошел достижение Флойда еще в августе 2018 года, когда добыл свою 51-ю победу в карьере.

"Я решил, что сейчас лучший момент для завершения карьеры. Никто не знает мое тело так хорошо, как я. Я хотел бы полностью подлечить все проблемные места. Благодарен всем, кто меня поддерживал", — заявил Менайотин.

Напомним, что Флойд Мейвезер выиграл все 50 боев за время профессиональной карьеры. В последнем поединке он победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Ранее Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории.