Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли считает, что Флойд Мейвезер нашел бы способ, как переиграть в ринге двукратного олимпийского чемпиона из Украины Василия Ломаченко.

"Мейвезер во втором полулегком весе был невероятным. Я считаю, что он победил бы Ломаченко. Он был молод, быстр, талантлив, у него было невероятное движение ног.

Я не уверен, что Лома смог бы ударить достаточно сильно, что причинить Мейвезеру вред", - написал Мосли в Твиттере.

Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над Конором МакГрегором.

Василий Ломаченко за 6 лет на профи-ринге стал чемпионом мира в трех весовых категориях и поднимался на первую позицию в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring.

Ранее глава UFC жестко прошелся по промоутеру Ломаченко.