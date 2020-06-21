Глава UFC жестко прошелся по промоутеру Ломаченко

Президент UFC Дана Уайт резко высказался о главе промоутерской компании TOP Rank Бобе Аруме по поводу организации поединка Ломаченко - Лопес.

"Этот мудак утверждает, что собирается устраивать бои со зрителями, но он же несколько недель назад говорил чушь обо мне из-за того, что я планировал проводить шоу во время пандемии.

Я вернул турниры, а Арум идет вслед по моим пятам. И при этом он также внезапно собрался вернуть фанатов? Арум - осел. У него 300 тысяч зрителей, и у него будут фанаты? Какие 14 фанатов собираются прийти на его шоу?" - сказал он.

Напомним, сегодня UFC провел масштабный ивент, главным бое которого стал Волков - Блейдс.

Напомним, что ранее Эдди Хирн раскритиковал WBC за решение по Василию Ломаченко.