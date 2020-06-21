Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)

Финальный поединок ивента от UFC завершился победой американца.

В рамках главного события UFC Fight Night от 21 июня в Лас-Вегасе сошлись американец Кертис Блейдс и Александр Волков.

Первые три раунда прошли "в одну калитку", когда более тяжелый Блейдс постоянно совершал тейкдауны и переводил поединок в партер.

В четвертом раунде Волков начал пользоваться усталостью соперника и проводить свои атаки, но они были далеко не самыми интересными и приносили мало вреда Блэйдсу.

Несмотря на то, что американец явно устал в концовке поединка, его работы в первых трех раундах хватило для общей победы решение судей (49-46, 48-47, 48-46).