Менеджер Усика прояснил ситуацию с обязательной защитой титула WBO Джошуа

Менеджер Александра Усика (17-0, 13 КО) Эгис Климас уверен, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) придется проводить обязательную защиту пояса WBO в бою с украинцем. Слова Климаса приводит The Athletics:

"Если нам удастся победить Чисору, а я думаю, что нам удастся, то не думаю, что у кого-то будет достаточно денег для Усика, чтобы он отошел в сторону. Он не тот тип людей.

Он объединил все пояса в тяжелом весе и теперь хочет сделать то же самое в супертяжах. Если ему это удастся, то Усик станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Никому еще не удавалось подобное. Это цель Усика. Он к этому стремится. Не думаю, что он выберет деньги.

Если у Джошуа отберут пояс WBO, то Джошуа и Фьюри никак не смогут подраться за все пояса. Это невозможно. Так что, если они так в себе уверенны, то дайте возможность Джошуа побить Усика. Ну а потом он сможет подраться с Фьюри".

Ранее Эдди Хирн назвал предварительную дату боя Усик - Джошуа.