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Менайотин передумал прощаться с боксом

Менайотин передумал прощаться с боксом
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер
Ваненг Менайотин решил не завершать боксерскую карьеру.

34-летний чемпион WBC в минимальном весе из Таиланда Ваненг Менайотин, который в прошедшие выходные опубликовал в соцсетях заявление о завершении боксерской карьеры, передумал уходить и удалил этот пост. В прошлом году он подписал контракт с американской компанией Golden Boy Promotion и планировал дебютировать на американском ринге весной этого года.

Asian Boxing Council, входящий в структуру WBC, подтвердил намерение чемпиона продолжить боксерскую карьеру.

"Ради подтвердить, что действующий чемпион WBC в минимальном весе Ваненг Менайотин не завершил свою профессиональную карьеру. Чемпион проведет следующую защиту своего титула в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении организации.

Сообщается также, что у боксера, по всей видимости, была какая-то травма носа, из-за которой он испытывал проблемы с дыханием.

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Бокс, Ваненг Менайотин.

Автор:

Телеграф
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