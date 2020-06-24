Майк Тайсон вдохновил еще одну легенду бокса на возвращение в ринг

Знаменитый боксер Оскар де ла Хойя, бывший чемпион мира в шести весовых категориях, допустил, что вернется на ринг после Майка Тайсона.

По словам 47-летнего де ла Хойи, его вдохновил пример 53-летнего Майка Тайсона, который недавно объявил, что готов вернуться ради выступления в благотворительных поединках, и регулярно тренируется.

«В первую очередь хочу понят, что сделает Майк Тайсон. Я тренировался, поддерживал форму. Конечно, я не в той форме, чтобы драться все 12 раундов. Но я уверен, что смогу добраться до этого уровня. Посмотрим.

Хочется увидеть Тайсона в деле, оценить его рефлексы, посмотреть, сможет ли он продержаться 3-4 раунда. Я посмотрю на это, а потом приму решение», — приводит слова де ла Хойи The Ring.

Ранее Тайсон Фьюри заговорил о своей непобедимости.