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"Ни Тайсон, ни Али, ни Форман": Фьюри заговорил о своей непобедимости

"Ни Тайсон, ни Али, ни Форман": Фьюри заговорил о своей непобедимости
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что ни у одного из знаменитых тяжеловесов прошлых лет не было бы шансов на успех в поединке с ним.

"Ни один из лучших тяжеловесов в истории не побил бы меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман. Это же скажу и про Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Салливана.

Во-первых, я слишком крупный. Во-вторых, я слишком хорош. В-третьих, я слишко разноплановый", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал в седьмом раунде американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC. Недавно он договорился о проведении двух боёв с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее сообщалось, что Фьюри начал подготовку за полгода до боя с Уалдером.

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Тайсон Фьюри, Бокс.

Автор:

Телеграф
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