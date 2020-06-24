"Ни Тайсон, ни Али, ни Форман": Фьюри заговорил о своей непобедимости

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что ни у одного из знаменитых тяжеловесов прошлых лет не было бы шансов на успех в поединке с ним.

"Ни один из лучших тяжеловесов в истории не побил бы меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман. Это же скажу и про Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Салливана.

Во-первых, я слишком крупный. Во-вторых, я слишком хорош. В-третьих, я слишко разноплановый", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал в седьмом раунде американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC. Недавно он договорился о проведении двух боёв с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее сообщалось, что Фьюри начал подготовку за полгода до боя с Уалдером.