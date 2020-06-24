Абель Санчес дал прогноз на бой Головкин - Пакьяо

Экс-тренер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес высказал свое мнение о возможном поединке казахстанца с Мэнни Пакьяо, обладающим титулом WBA в полусреднем весе.

"Пакьяо находится на том этапе карьеры, когда он уже не нуждается в боях с молодыми чемпионами. Так что это большой шаг для него.

Думаю, что Головкину будет непросто сделать вес, если поединок пройдет в первом среднем дивизионе. Если в контракте будет пункт о лимите регидратации, то это только усложнит задачу для Геннадия.

Станет ли скорость рук Пакьяо проблемой для Головкина, учитывая, что Геннадий будет истощенным и медленным из-за весогонки? Мэнни - маленький боец. Если я не ошибаюсь, он начинал карьеру в наилегчайшем весе, поэтому разница в габаритах сыграет важную роль.

Я вижу удачные моменты для Пакьяо в начале боя, но Геннадий Головкин - это не Антонио Маргарито. Он потрясет Мэнни", - цитирует Санчеса портал World Boxing News.

Ранее Головкин рассказал, когда завершит карьеру.