Головкин рассказал, когда завершит карьеру

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.

"Трудно сказать, закончу карьеру через один, два или три года. Ситуация, в которой нахожусь, меня устраивает, получаю удовольствие от работы. Позиция семейная и связанная с личной жизнью не притягивает меня назад. У меня ещё есть время заняться боксом, и я получаю от этого определённое наслаждение. Как только это закончится, закончу со всем. Или если какие-то проблемы со здоровьем будут. Конечно, закончу", — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Ранее сообщалось, что Головкин может провести большой бой с Мэнни Пакьяо.

Отметим, долгожданный третий поединок Головкин - Альварес может пройти в декабре.