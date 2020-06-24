Шакур Стивенсон готов подняться в вес Ломаченко

Чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что готов подняться в легкую весовую категорию ради боя с Джервонтой Дэвисом.

"Думаю, наш бой с Джервонтой станет большим событием в будущем. Я постоянно хочу серьезной конкуренции для совершенствования, поэтому хочу драться с лучшими, — заявил Стивенсон.

Думаю, что если мы встретимся с Дэвисом, то я разберусь с ним. Да, у Танка [прозвище Дэвиса — прим. ред.] много навыков, он действительно очень хороший боксер. Но я более дисциплинированный боец как в ринге, так и вне его".

В начале июня Стивенсон защитил титул WBO в полулегком весе, победив Феликса Карабальо в результате технического нокаута в шестом раунде.