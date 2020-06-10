Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)

Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон одержал уверенную победу нокаутом над пуэрториканцем Феликсом Карабальо. Поединок прошел в американском Лас-Вегасе в рамках первого после карантина вечера бокса.
Американец завладел инициативой с первых секунд, а затем начал активно прессинговать своего соперника.
В шестом раунде атаки Шакура принесли свои плоды. Стивенсон нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой.
The next Mayweather?— On The Ropes (@OTRboxingshow) June 10, 2020
Shakur Stevenson wins it with the KO. pic.twitter.com/FcCfwFHKOE
В со-главном бою вечера американский супертяжеловес Джаред Андерсон нокаутировал своего соотечественника Джонни Лэнгстона в третьем раунде.
Смотрите расписание других боев, которые в скором времени должны пройти на территории США.