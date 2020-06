Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)

Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон одержал уверенную победу нокаутом над пуэрториканцем Феликсом Карабальо. Поединок прошел в американском Лас-Вегасе в рамках первого после карантина вечера бокса.

Американец завладел инициативой с первых секунд, а затем начал активно прессинговать своего соперника.

В шестом раунде атаки Шакура принесли свои плоды. Стивенсон нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой.

The next Mayweather?



Shakur Stevenson wins it with the KO. pic.twitter.com/FcCfwFHKOE