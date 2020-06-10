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Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)

Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
08:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В Лас-Вегасе прошел первый после карантина вечер бокса.

Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон одержал уверенную победу нокаутом над пуэрториканцем Феликсом Карабальо. Поединок прошел в американском Лас-Вегасе в рамках первого после карантина вечера бокса.

Американец завладел инициативой с первых секунд, а затем начал активно прессинговать своего соперника.

В шестом раунде атаки Шакура принесли свои плоды. Стивенсон нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой.

В со-главном бою вечера американский супертяжеловес Джаред Андерсон нокаутировал своего соотечественника Джонни Лэнгстона в третьем раунде.

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Смотрите расписание других боев, которые в скором времени должны пройти на территории США.

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Бокс, WBO, Шакур Стивенсон.
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