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WBC не спешит делать Фьюри "франчайзинговым" чемпионом

WBC не спешит делать Фьюри "франчайзинговым" чемпионом
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с обязательной защитой чемпионского титула WBC в супертяжелом весе.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не допустит, чтобы обладатель титула в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел объединительный бой с Энтони Джошуа, прежде, чем проведет защиту с Диллианом Уайтом.

"Всемирный боксерский совет постоянно подтверждает, что обязательная защита чемпиона WBC в супертяжелом весе должна пройти против обязательного претендента и "временного" чемпиона Диллиана Уайта. Этот поединок должен состояться после третьего боя Фьюри с Уайлдером.

Учитывая данные обстоятельства, WBC не будет рассматривать запрос по поводу повышения кого-либо в супертяжелом весе до статуса "франчайзингового" чемпиона, пока не будут выполнены требования по поводу обязательной защиты", - сказал Сулейман в комментарии порталу World Boxing News.

Ранее Фьюри заговорил о своей непобедимости.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC.

Автор:

Телеграф
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