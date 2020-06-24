WBC не спешит делать Фьюри "франчайзинговым" чемпионом

Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с обязательной защитой чемпионского титула WBC в супертяжелом весе.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не допустит, чтобы обладатель титула в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел объединительный бой с Энтони Джошуа, прежде, чем проведет защиту с Диллианом Уайтом.

"Всемирный боксерский совет постоянно подтверждает, что обязательная защита чемпиона WBC в супертяжелом весе должна пройти против обязательного претендента и "временного" чемпиона Диллиана Уайта. Этот поединок должен состояться после третьего боя Фьюри с Уайлдером.

Учитывая данные обстоятельства, WBC не будет рассматривать запрос по поводу повышения кого-либо в супертяжелом весе до статуса "франчайзингового" чемпиона, пока не будут выполнены требования по поводу обязательной защиты", - сказал Сулейман в комментарии порталу World Boxing News.

Ранее Фьюри заговорил о своей непобедимости.