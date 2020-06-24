Холифилд вернется на ринг ради детей

Эвандер Холифилд считает, что важно показывать детям правильный пример.

Экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, американец Эвандер Холифилд объяснил, зачем ему нужен бой с Майком Тайсоном, который планируется в благотворительных целях. По словам Эвандера, для него важнее дети, чем очередное противостояние со своим соотечественником. Цитирует Холифилда boxingnews24.com.

"Лично я хочу сделать это для одного фонда. Дети смогут увидеть мой бой и получить правильный пример. Нужно делать правильные вещи, и тогда у вас все будет хорошо. Не знаю точно, случится ли третий бой. Порой Майк меняет свое мнение. Но если не с ним, я встречусь с кем-нибудь еще. Самое главное – это дети".

Ранее Холифилд показал свою команду легенд, в которую входит Владимир Кличко.