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Холифилд вернется на ринг ради детей

Холифилд вернется на ринг ради детей
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм
Эвандер Холифилд считает, что важно показывать детям правильный пример.

Экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, американец Эвандер Холифилд объяснил, зачем ему нужен бой с Майком Тайсоном, который планируется в благотворительных целях. По словам Эвандера, для него важнее дети, чем очередное противостояние со своим соотечественником. Цитирует Холифилда boxingnews24.com.

"Лично я хочу сделать это для одного фонда. Дети смогут увидеть мой бой и получить правильный пример. Нужно делать правильные вещи, и тогда у вас все будет хорошо. Не знаю точно, случится ли третий бой. Порой Майк меняет свое мнение. Но если не с ним, я встречусь с кем-нибудь еще. Самое главное – это дети".

Ранее Холифилд показал свою команду легенд, в которую входит Владимир Кличко.

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Все по теме:

Бокс, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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