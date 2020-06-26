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"Джошуа и Уайт станут цифрами в его рекорде": Фьюри похвалил Уайлдера

"Джошуа и Уайт станут цифрами в его рекорде": Фьюри похвалил Уайлдера
08:58 Сегодня Телеграф isport.ua
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о боксерском мастерстве американца Деонтея Уайлдера.

"Я уверен на 100 процентов, что Деонтею нужен один удар, чтобы вырубить Джошуа и Уайта. Одно касание Уайлдера - и их лица исчезнут навсегда. "Бронзовый бомбардировщик" сделает с этими парнями то же самое, что он сделал с Домиником Бризилом, лишив его сознания в первом раунде.

Почему я так считаю? У этих парней нет тех навыков, которыми владею я. Я хочу увидеть их поединки с Деонтеем, потому что они продолжают нести о нем всякую чушь. А как дело дойдет до ринга, Джошуа и Уайт станут цифрами 44 и 45 в его рекорде. Уайлдер их обоих нокаутирует", - цитирует Boxing Scene со ссылкой на IFL TV.

Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а во втором Тайсон одержал победу досрочно, отобрав чемпионский титул.

Ранее чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне своего боя.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер.

Автор:

Телеграф
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