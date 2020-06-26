Кличко назвал имя боксера, который в будущем станет чемпионом мира в хэвивейте

Владимир Кличко считает, что у хорвата Филиппа Хрговича есть все шансы стать чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

По мнению легендарного украинского боксера, это бронзовый призер Олимпиады-2016, пока еще не знающий горечи поражений на профессиональном ринге хорватский супертяжеловес Филипп Хргович, который в свое время был спарринг-партнером одного из самых доминирующих чемпионов в истории Королевского дивизиона.

Как отметил Владимир, у хорватского бойца есть все, чтобы стать обладателем чемпионских поясов.

"Филипп чрезвычайно талантлив, — отметил украинец. — Он показывает это, благодаря своим олимпийским достижениям и профессиональным рекордам. Я спарринговал с ним, и он был очень, очень жесток, даже в мои лучшие времена. Считаю ли я, что он станет чемпионом мира? Безусловно. У него есть шанс? Абсолютно, да".

Ранее известное издание назвало Владимира Кличко "переоцененным" чемпионом.