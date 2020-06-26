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Поветкин - Уайт: названа дата боя

Поветкин - Уайт: названа дата боя
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер
Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут бой в конце августа.

Портал The Athletic сообщает, что поединок российского боксера Александра Поветкина против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании и завершит серию планируемых на июль-август вечеров бокса компании Matchroom под названием Matchroom Fight Camp. Ранее глава Matchroom Эдди Хирн сообщал, что эта серия вечеров бокса пройдет под открытым небом без зрителей на специально организованной площадке перед поместьем Хирнов в Эссексе, которое сейчас является штаб-квартирой компании. Эта серия вечеров бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

Эдди Хирн в свою очередь сообщил в твиттере, что в пятницу компания анонсирует все детали каждого вечера бокса из серии Matchroom Fight Camp. Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский вчера подтвердил, что бой Поветкина пройдет в середине августа в поместье Хирна в Брентвуде.

Напомним, что этот поединок планировалось провести 2 мая, но из-за пандемии коронавируса он был отложен. На этой неделе Александр Поветкин начал первый общефизический тренировочный сбор на Алтае.

Ранее Тедди Атлас раскрыл гонорар Поветкина за бой с Кличко.

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Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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